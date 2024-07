Il patto della bellezza Fiori curati dai negozi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) La via Santa Barbara si colora grazie ai commercianti sostenuti da Comune e da Bormio Servizi. Una località turistica come Bormio, una delle mete più apprezzate tra quelle presenti nella ricca offerta valtellinese, non può prescindere dallae dal decoro urbano. Quello realizzato in paese è un esempio di sinergia tra pubblico e privato che potrebbe essere imitato anche da altre località, diventando un circolo virtuoso. L’esito è ben visibile agli occhi di chi percorre la via Santa Barbara, nel centro del paese: colore, decoro e cura. È l’effetto delleere riempite di gerani appena installate sui pali dell’illuminazione pubblica ad accompagnare il passeggio e lo shopping di residenti e turisti.