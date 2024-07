Gli straordinari benefici detox dell’acqua di carciofo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Pochi lo sanno, ma l’acqua di carciofi, quella che si ricava dalla loro cottura, è preziosa. Infatti questa bevanda è ricca di nutrienti come vitamine, sali minerali e antiossidanti. Ma cheapporta al nostro corpo? Ad esempio la presenza di cinarina, un principio attivo utile per il benessere del fegato poiché rende questa bevanda un rimedio naturale spesso consigliata nel caso di alcuni disturbi al fegato o quando si rende necessaria la depurazione dell’organismo. Si consiglia di bere un bicchiere di acqua dial mattino a digiuno e uno prima di pranzo, per un periodo più o meno lungo a seconda delle esigenze. Di solito per vedere i risultati occorre prolungare l’assunzione della bevanda per due o tre settimane.