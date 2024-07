FOTO – Sommer rientra all’Inter e suona subito la carica!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Yann, così come Hakan Calhanoglu, è tornato oggi ad Appiano Gentile dopo gli impegni a EURO 2024. Il portiere dell’Interla. CARICO – Yannè tornato oggi, insieme ad Hakan Calhanoglu, ad Appiano Gentile dopo gli impegni con la nazionale a EURO 2024 e l’arrivo ai quarti di finale. Il portiere dell’Intergià la, voglioso di mettersiall’opera. Magari a partire proprio da venerdì, quando i nerazzurri saranno in campo per la quarta amichevole prestagionale contro il Pisa. “Partiamo!“, queste le parole dello svizzero, corredate da tanto disu Instagram del suo arrivo di oggi.