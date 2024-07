Fedez si riavvicina a Chiara Ferragni? Il gesto poco equivoco

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 30 luglio 2024)hanno da tempo separato le loro strade. Eppure, non mancano l’occasione di puntare nuovamente i riflettori sul loro rapporto. Recentemente, infatti, sembra ci sia stato un segnale di ravvicinamento tra i due ex coniugi. Ecco ildel rapper. Ormai ognuno sta vivendo la propria vita senza più la compagnia dell’altro. Il divorzio trasembrava quasi un’utopia, ma adesso è realtà, da diversi mesi a questa parte. Mentre ognuno continua a scrivere un nuovo capitolo di vita, pare che si siano palesati i margini per un ravvicinamento. Il primo passo lo ha fatto inaspettatamente il rapper e lascia spazio a pochi dubbi., foto Instagram – VelvetGossipcontinua a godersi la nuova vita da single, senza però dimenticarsi della famiglia.