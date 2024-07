Federica Pellegrini snobbata da Serena Williams la sua risposta diventa virale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 luglio 2024) Tra Divine ci si dovrebbe riconoscere, ma così non è stato. E il siparietto involontario che andato in scena alla Defense Arena durante le gare di nuoto è stato spassoso. Protagoniste, la nostra campionessa, spettatrice interessata della finale olimpica dei 200 stile libero, la “sua” gara. E, leggenda del tennis nonché tedofora alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Parigi. In qualità di Olimpionica e pluri campionessa del mondo, la nostra Fede è stata inquadrata dalle telecamere e immortalata più volte dai fotografi. Al fianco di unache non capiva proprio il perché di tutta l’attenzione per una “sconosciuta”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da World Aquatics (@worldaquatics) Cose che capitano, figuriamoci.