Emma Villas abbonamenti al via Mechini | Siamo fiduciosi

(Di martedì 30 luglio 2024) È iniziata ieri la campagnadellaSiena, intitolata ’Il Tuo Tifo, La Nostra Forza’. "Sono molto curioso di capire come sarà l’andamento di questa campagna, dato che negli anni precedenti abbiamo avuto una serie di motivi che ci hanno ostacolato – le parole del vicepresidente Fabio–. Ci aspettiamo un numero importante di, e speriamo che il pubblico risponda come ha fatto nella parte finale della stagione scorsa, anche in virtù dei prezzi convenienti". Poi sulla squadra. "Il campionato sarà difficile. Catania, Brescia, Cuneo, Prata e Ravenna sono avversarie temibili. Mi aspetto grande equilibrio e partite difficili specie in trasferta. L’obbiettivo è competere per i primi posti e giocarci tutto nella fase decisiva del torneo".