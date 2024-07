Dry eye al femminile | un aiuto dai sostituti lacrimali e dall’igiene perioculare per combattere l’occhio secco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024)è un disturbo comune che colpisce gran parte della popolazione, specialmente le donne. Si manifesta con sintomi quali bruciore, arrossamento, sensazione di sabbia negli occhi e visione offuscata. Questa condizione può influire significativamente sulla qualità della vita quotidiana, rendendo importanti le strategie di gestione e trattamento. Igiocano quindi un ruolo fondamentale nell’attenuare questi sintomi in diverse fasi del disturbo. Inoltre, mantenere una corretta igieneè essenziale per preservare la salute degli occhi e prevenire complicazioni ulteriori. Che cos’è la sindrome delLa sindrome del, nota anche come Sindrome da Disfunzione Lacrimale (SDL), è un disturbo cronico caratterizzato da un’insufficienza della produzione di lacrime o da un’evaporazione eccessiva di queste.