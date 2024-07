Daredevil | Born Again Charlie Cox conferma che il piano era quello di eliminare i riferimenti con la serie Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)Coxche ileradicon laIl cast diera al GalaxyCon questo fine settimana e, pur senza alcun accenno ai prossimi programmi TV Disney+ dei Marvel Studios al Comic-Con, era chiaro che non erano necessari a San Diego. Un utente di Reddit che ha partecipato all’evento ha potuto parlare con il cast e ha condiviso alcune delle cose che ha scoperto sui social media (tramite @DDevilUpdates). L’Uomo Senza Paura in persona,Cox, avrebbe detto loro che sarà al D23 per promuovere ladi 9 episodi. Ciò non dovrebbe sorprendere molto perché in precedenza avevamo sentito che l’idea è di concentrarsi sui progetti per il piccolo schermo dei Marvel Studios ad Anaheim.