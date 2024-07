Covid | ecco perchè i contagi sono pericolosamente in aumento

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità ilè tutt’altro che debellato:aumentano di nuovo Negli ultimi giorni, l’Italia sta assistendo a un preoccupante incremento dei casi di-19. Secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana tra il 18 e il 24 luglio siregistrati 13.672 nuovi casi, segnando undel quasi 53% rispetto alla settimana precedente. Questa tendenza non è isolata ma si inserisce in un contesto più ampio che vede un simile rialzo deianche nel resto d’Europa e in altri Paesi del mondo. Conteggi sempre più alti di casi-19-Ansa-Notizie.comAnna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha sottolineato come questo incremento non sia un evento inaspettato.