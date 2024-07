Cosa significa il primo Lap per la cybersicurezza nazionale? Lo spiega Romani Ips

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Italia ha il suoLaboratorio accreditato di prova (Lap), e sarà targato Ips. L’azienda è la prima realtà ad averne accreditato uno presso l’Acn (Agenzia per la). Per saperne di più, Airpress ha intervistato l’amministratore delegato dell’azienda, Fabio. Ingegnere, ci racconti Ips in breve. Ips è una realtà italiana con capitale privato. Realizziamo tecnologia proprietaria basata sull’Intelligenza Artificiale per Intelligence, Difesa e Sicurezza negli ambiti Osint (Open source Intelligence), big data fusion, electronic surveillance e maritime Intelligence. Ips è un player tecnologico di riferimento a livelloed inter, attivo in oltre 35 Paesi nel mondo. Un leader, in particolare, nella cyber Intelligence e cyber security.