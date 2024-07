Cosa indossare a una cerimonia sul mare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024)c’è di più romantico e affascinante di unain spiaggia con vista? Con l’arrivo dell’estate non è raro che le coppie decidano di celebrare il proprio matrimonio sulla spiaggia. Nonostante ricevere un invito del genere possa essere sicuramente entusiasmante, ciò può mettere a dura prova gli ospiti nella scelta del giusto abito. Se anche tu sei tra questi, allora dai un’occhiata a questa piccola guida di stile, utile per queste occasioni. Vestito lungo o corto? Scegli il modello di abito giusto: Scegliere il vestito daideale per l’occasione è fondamentale. In genere quelli lunghi e fluttuanti sono perfetti da: sono infatti non solo eleganti, ma anche pratici per muoversi sulla sabbia. Un maxi-dress, un abito stile impero o un abito con balze e volant è ottimo, ma se preferisci un’alternativa puoi anche considerare una tuta elegante.