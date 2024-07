Consiglio comunale Lo scontro è sui conti Nanni | Trasparenza Fornasini | Tutto ok

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Immaginate unin flashback. In cui le accuse reciproche tra maggioranza e opposizione richiamano a fatti che furono. Ecco, ieri è stato questo lo spettacolo offerto. Curioso per certi aneddoti – il capogruppo della civica Fabbri, Rendine e il capogruppo della lista Anselmo, Leonardo Fiorentini hanno ricordi comuni di due legislature fa – ma sicuramente poco proiettatoi al futuro. Il terreno delloè legato aipubblici e alle nomine nelle società partecipate. Chiariamo subito un passaggio sostanziale: sono passate entrambe le delibere. Però, il dibattito è stato piuttosto acceso. La prima a muovere rilievi sulle partecipate è stata Anna Zonari (La Comune), seguita dal capogruppo dem, Massimo Buriani. L’oggetto della contestazione? "L’assenza delle linee programmatiche del sindaco, che rappresentano uno dei criteri indicati in delibera".