Ci trattano come animali in venti hanno picchiato un detenuto Indagine su presunti pestaggi al carcere di Opera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 luglio 2024 – "Ci. Non vedo cambiamenti. Ieri serauno incon manganelli e asta di ferro. Non avrei mai pensato né immaginato una cosa del genere. Vorrei fare dei reclami tramite Antigone. Da otto giorni non vedo un medico e sto molto male. Se va avanti così faccio lo sciopero della fame". Scriveva così, nei giorni scorsi, undidia un’amica. La lettera è finita sul tavolo del Garante dei detenuti, Francesco Maisto, il quale l’ha fatta avere insieme a una denuncia di dieci righe e il nome della vittima, al procuratore di Milano, Marcello Viola.