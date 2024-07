Cesena affare fatto Ecco Antonucci Il fantasista è atteso tra oggi e domani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo oltre un mese di una trattativa complicata Mirko25 anni, di vocazione trequartista, forte fisicamente con capacità di muoversi su entrambe le fasce, è un giocatore del, sarà in Romagna tra. Dopo tanta fatica, trovata la formula giusta con lo Spezia: prestito oneroso (sui 250mila euro) con diritto di riscatto (non obbligo come volevano in Liguria) per ilcon prezzo fissato su 1.2 milioni, in pratica la stessa cifra pagata la scorsa estate dallo Spezia al Cittadella. Con i liguri il calciatore portato nel vivaio della Roma da Bruno Conti nel 2013 ha un contratto fino al 2027. E’ stata vinta anche la concorrenza del Cosenza (dove ha giocato in prestito dal gennaio al giugno scorso 13 presenze e 1 gol dopo avere iniziato il campionato nello Spezia 19 gare e 1 rete) e della Reggiana.