Caso Yara Gambirasio la pm Letizia Ruggeri accusata di frode e depistaggio | Nelle 54 provette non c’è più niente tenerle in frigo una spesa inutile

(Di martedì 30 luglio 2024) “In quelle 54non c’è più, non c’è più nulla che possa essere analizzato, perché il DNA di Bossetti che è stato utilizzato è stato tutto consumato nella fase delle indagini preliminari”. È questa la versione di, la pm che per prima è riuscita a dare un volto all’assassino di. A quattordici anni di distanza, ilè tornato di attualità. E non solo per l’uscita della serie Netflix Il: Oltre ogni ragionevole dubbio, ma anche perché Adnkronos è entrato in possesso del verbale del 10 marzo 2021. Un verbale in cui a testimoniare davanti all’allora procuratore vicario di Venezia, Adelchi D’Ippolito, c’era proprio. L’accusa che le è stata imputata riguarda proprio quelle 54che la pm ha ordinato di spostare daldell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi di reato del tribunale di Bergamo.