Camilla | ecco a chi si ispira nel portare avanti i propri impegni

(Di martedì 30 luglio 2024) La reginarappresenta una roccia e un supporto per suo marito, re Carlo III, nel suo ruolo di monarca. Svolgere al meglio il suo ruolo non è semplice, perché deve essere in grado di essere presente senza oscurare la figura del monarca. Ma per fare ciò al meglio, la regina consorte ha deciso di guardare ad un modello specifico. Ha una suazione che la aiuta ad affrontare il suo ruolo così importante. Come mai prima d’ora,prospera nelo ruolo a Corte. Come riporta l’Express l’opinione diffusa è che la regina consorte “ha davvero un modo meraviglioso di relazionarsi con le persone“. E pare che prima di assumere il ruolo di Regina, abbia cercatozione in un altro importante esponente della Famiglia Reale.