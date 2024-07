Aversa beni confiscati | al via la 17^ edizione del Festival dell’Impegno Civile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 luglio 2024). Al via domani la diciassettesimadel, promosso dal Comitato Don Peppe Diana e dal coordinamento provinciale casertano dell’associazione Libera. Il, che unisce tematiche sociali, cultura e divertimento e si tiene inalle mafie ecomuni restituiti alla collettività, avrà come tema quest’anno “Le voci di dentro”: le voci di coloro che continuano a resistere ai soprusi, al malaffare e alla violenza della camorra ma anche le voci soffocate di quanti, per il loro disagio psichico, sono stati negli anni rinchiusi in manicomio. E non a caso la prima location delsarà la Fattoria sociale “Fuori di zucca”, nell’area dell’ex ospedale psichiatrico “Santa Maria Maddalena” di. Il tema si inserisce nel programma di iniziative per il 30esimo anniversario dell’uccisione di don Peppe Diana.