A Castel San Lorenzo la terza edizione di notte di mezza estate

(Di martedì 30 luglio 2024)San: L’evento si terrà l’1 e il 2 agosto e promette grandi sorprese e divertimento per tutte le età. Tutto è pronto aSanper ladella “di”, che si terrà nei giorni 1 e 2 agosto 2024. Dopo il grande successo dell’2023, l’evento ritorna con tante novità, pronto a sorprendere i visitatori con una varietà di attività, spettacoli e degustazioni enogastronomiche. Organizzato dalla Nova Pro Locolese, che vanta uno staff tutto al femminile, l’evento trasformerà il corso principale del comune in un luogo magico, perfetto per scattare selfie memorabili. Il vino, un’eccellenza diSanche, con il suo colore e profumo inconfondibili, sarà il fiore all’occhiello della manifestazione. La “di” offrirà un programma ricco e variegato, pensato per accontentare tutti i gusti.