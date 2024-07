Una poltrona per due Fabo e La T Gema a voi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per poco più di un mese è sembrato che Montecatini Terme avesse un solo padrone. Dal 12 maggio, giorno dell’eliminazione dellaPallacanestro Montecatini al primo turno playoff per mano della Ristopro Fabriano, al 12 giugno 2024 laHerons Montecatini è rimasta la sola a rappresentare la città delle Terme nella corsa alla Serie A2. Trentuno giorni in cui in città ci si è quasi dimenticati della stracittadina, dei derby e della rivalità fra "aironi" e "leoni" termali per stringersi intorno a coach Federico Barsotti e ai suoi ragazzi e tutto lascia pensare che in caso di promozione il club di Andrea Luchi, già in vantaggio nel computo degli scontri diretti contro i cugini e forte della conquista della Coppa Italia a marzo scorso, avrebbe assunto una posizione definitivamente dominante.