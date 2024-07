Un gazebo esclusivo champagne doccia calda e Spa per due giorni 1 200 euro | il listino prezzi della spiaggia più cara d’Italia che si trova in Salento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ogni anno che passa andare al mare diventa un miraggio per molti, soprattutto per i costi che devono sobbarcarsi intere famiglie. Già lo scorso maggio il Codacons sottolineava come, prendendo ad esempio, i dati 2023, le tariffe di lettini, ombrelloni e servizi accessori fossero in continua ascesa: “Per una giornata al mare si spende in media tra il +30% e il +40% rispetto al 2019”. E ancora “se poi si sceglieva uno stabilimento di lusso, la spesa saliva a 500al giorno per capanne o tende in Costa Smeralda, Forte dei Marmi e Lido di Venezia, toccando i 600tenda araba al Twiga (di Flavio Briatore, ndr) fino a raggiungere il record di 1.010al giorno per una postazione in prima fila a Le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse (Lecce)”.