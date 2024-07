Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Era l’anno più lungo di quel 36° secolo, la rotazione terrestre andava a scatti, i giorni erano piu di 24 ore e 37 minuti e qualche secondo, l’anno però eradi 365 giorni. Le notti quindi duravano di più e dalle tombe millenarie, in quel della Transilvania si fece presente lui, il Conte, Principe di Valacchia Da Viad III Tepes,. Anche lui con un casboben trasportatore si recava nelle abitazioni sospese al terzo piano, a rendere privi di sangue le povere vittime. La particolarità era, che in 2100 passa anni, gli era spuntato un corno in testa, lui asseriva che era un dente per l’assaggio, come si faveva nella stagione dei cocomeri, dato che molte vittime risentivano nel sangue del risanamento di Marte ( conciumaia e bottino in corso di sanificazione).