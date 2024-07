Tiro con l’arco Musolesi | Volevamo una medaglia non siamo contenti Paoli | Non abbiamo rimpianti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Italia nella prova a squadre maschile delconnon è andata oltre i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mauro Nespoli, Federicoe Alessandrohanno superato per il rotto della cuffia agli ottavi di finale il Kazakistan, ma poi sono rimbalzati contro la Francia, che poi ha vinto lad’argento. Queste le considerazioni da parte degli azzurri tramite i microfoni della federazione, a partire da: “E’ stata una gara molto particolare, arrivare su questo campo fa effetto, oggi pomeriggio avevamo tutto il pubblico a nostro sfavore, mariuscire a passare perché credevamo in unae quindi non. La pressione c’era, però sapevamo che era così, quando sei qui adrenalina e tensione sono diversi rispetto a qualsiasi altra gara. Almeno unala meritavamo”.