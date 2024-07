Thomas Ceccon entra nel mito medaglia d’oro nei cento metri dorso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024)conquista l’oro nei 100a Parigi 2024 Parigi –ha trionfato nella gara dei 100delle Olimpiadi di Parigi 2024, nuotando in un eccezionale tempo di 52?00. Una vittoria che ha confermato il talento e la determinazione del nuotatore italiano, portando a casa una preziosa. L’argento è andato al cinese Xu, che ha gareggiato con grinta e determinazione, mentre il bronzo è stato conquistato dall’americano Murphy, chiudendo così il podio della competizione. La soddisfazione di“Questa finale l’ho preparata in ogni minimo dettaglio. Sono tanto felice e molto emozionato. Ci vediamo dopo così provo a spiegare meglio qualcosa,” ha dichiaratosubito dopo la vittoria, esprimendo la gioia e l’emozione per il risultato ottenuto.