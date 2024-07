The Family anticipazioni 29 luglio – 2 agosto 2024 | Hulya umilia Devin

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’inserimento nella famiglia ‘mafiosa’ del marito Aslan Soykan non sarà per niente facile per la psicologaAkin. Nelle puntate di The, in onda su Canale 5 da lunedì 29a venerdì 2, la donna riceverà infatti l’ennesimo affronto dalla suocera. Perrla, la matriarca dei Soykan le farà infatti recepire uno stipendio mensile come moglie di Aslan. Offerta cherifiuterà sdegnata. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.Theda lunedì 29a venerdì 2dà auno ‘stipendio per la moglie’ di Aslan S1 E16 – L’inserimento nella famiglia Soykan si sta rivelando perpiuttosto faticoso.