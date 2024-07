Tenta rapina a mano armata in un bar arrestato 51enne di Villa Literno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 luglio 2024). Si copre il volto con una busta di plastica edire un bar. È accaduto nella prima mattinata di oggi a, nel casertano. L’uomo ha estratto la pistola ed è entrato nel bar minacciando di morte la cassiera se non gli avesse subito consegnato il denaro. La donna, che in quel momento stava servendo alcuni clienti, grazie ai suoi nervi saldi e nonostante fosse sotto la minaccia dell’arma, è riuscita ad inviare con il suo cellulare un messaggio al titolare del bar, che nell’immediato ha visionato le telecamere di sicurezza che dal vivo stavano riprendendo la scena, ha fatto scattare l’allarme e allertato i carabinieri. Nel frattempo, il malvivente, colto di sorpresa dall’allarme e accortosi del sopraggiungere dei carabinieri ha desistito dal suo intento allontanandosi a piedi in direzione di San Cipriano di Aversa.