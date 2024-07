Siracusa esce in mare col sup e non riesce a rientrare | recuperato dalla guardia costiera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Era andato inper una sessione di sup, la tavola con pagaia che da un po’ di tempo va molto di moda sulle spiagge, ma probabilmente a causa del vento non riusciva a tornare a riva. È accaduto a, coinvolgendo un giovane che aveva deciso di iniziare la sua escursione nei pressi dell’Arenella. Il mancato ritorno del giovane ha preoccupato i suoi amici, che hanno richiesto l’intervento della. Le operazioni di ricerca si sono focalizzate nell’area da cui il ragazzo era partito. Il dispositivo di ricerca e soccorso inha comportato l’invio di due motovedette dellae una squadra di soccorso. Anche gli assistenti bagnanti dei lidi Arenella e Voi Resort Hotel hanno partecipato, mentre viaha fornito supporto la motobarca Supergabbiano Sei, già presente in quella zona.