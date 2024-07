Si ribalta il trattore mentre sta lavorando | sannita perde la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la strage nei campi sanniti con l’ennesimo incidente fotocopia accaduto questa mattina nel territorio di Foiano di Valfortore. Un uomo ha perso laera intento a svolgere il lavoro su un fondo di sua proprietà con un. Il mezzo meccanico per cause in corso d accertamento si sarebbe capovolto. Inutili sarebbero stati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e i sanitari del 118. L'articolo Siilstalaproviene da Anteprima24.it.