Sainz alla Williams dal 2025 spagnolo firma con nuovo team dopo Ferrari

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Carloscorrerà con ladal Mondialedi Formula 1l’addio. Il pilotalascerà il Cavallinofine della stagione 2024 per lasciare il volante a Lewis Hamilton, destinato a far coppia con Charles Leclerc a Maranello.si legacon un contratto biennale che prevede l’opzione per il prolungamento. Nel circus il 29enneha ottenuto tre vittorie, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera, attualmente è quinto nel campionato piloti.essere diventato l’unico pilota non Red Bull Racing a ottenere una vittoria in gara nel 2023,ha recentemente ottenuto la vittoria al Gran Premio d’Australia di quest’anno, appena dieci giornil’intervento chirurgico per appendicite, e ha ottenuto finora altri quattro podi in questa stagione.