ROH | Storico manager lascia la compagnia

(Di lunedì 29 luglio 2024) La ROH ha attraversato un periodo di incertezza dopo l’acquisto da parte di Tony Khan nel 2022, ma si è rimessa in carreggiata mantenendo 3 PPV annuali e uno show settimanale che va in onda ogni giovedì. Laha un pubblico decisamente minore rispetto alla AEW, ma prosegue comunque la sua corsa, anche se non tutte le figure storiche hanno deciso di rimanere a bordo. Arrivi e partenze Proprio oggi, la storicaAmy Rose ha annunciato tramite X di averto la ROH. Amy ha fatto parte dellea federazione per diversi anni prima dell’acquisizione ed è principalmente nota per aver affiancato La Faccion Ingobernable, ovvero RUSH, Dragon Lee e Kenny King. @ringofhonor was my home for so long and a place I will always hold dear to my heart.