Rogo distrugge un appartamento a Modena Un bimbo nota il fumo e dà l’allarme Siamo fuggiti fuori | tutti salvi

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – “Se ne è accorto uno dei fratelli più piccoli: ha visto deluscire da sotto il letto e ha dato. Subito dopo è arrivato il fuoco escappati”. Paura ieri pomeriggio dopo le 16 dove in unal secondo piano tra via Agnini e via Bianchi Ferrari, non lontano da viale Amendola: all’interno di una palazzina Acer si è sviluppato un incendio devastante che in pochi secondi ha distrutto l’. A provocare ilsarebbe stata secondo le testimonianze il corto circuito di una presa ’a ciabatta’ a cui erano collegati un computer e altri dispositivi. Fortunatamente le due famiglie di origine ghanese che ci vivono – i due genitori e sette ragazzi – è riuscita a mettersi in salvo.