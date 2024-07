Percassi ha fatto una promessa a Koopmeiners ma per la Juve è come se non esistesse | la verità nascosta

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 29 luglio 2024)hauna, ma per lase non: laIl calciomercato non dorme mai e,sempre, è un susseguirsi di voci e colpi di scena. Attualmente, tutti gli occhi sono puntati su Teun, il centrocampista olandese attualmente all'Atalanta, che potrebbe diventare il prossimo grande acquisto dellantus. Andiamo a vederestanno le cose. Il mondo del pallone non finisce mai di stupirci, specialmente quando ci si avvicina ai fatidici periodi di calciomercato. Teun, il brillante centrocampista che attualmente veste la maglia dell'Atalanta, si è trovato al centro di chiacchiere e speculazioni che lo vorrebbero tra le file di alcuni dei club più blasonati del panorama calcistico europeo.