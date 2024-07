Paura in spiaggia nella nota località italiana | l’esplosione improvvisa il fumo denso e poi il panico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)tra i bagnanti per un incendio in mare.giornata di oggi, lunedì 29 luglio, le fiamme hanno fatto spaventare turisti e bagnanti con uno ‘spettacolo’ davvero inaspettato. Per motivi ancora in corso di accertamento un catamarano è andato in fiamme al largo della costa sarda. Prima il, poi l’incendio ha avvolto l’imbarcazione che si trovava davanti alladi Porto Ottiolu,turistica nel comune di Budoni, in provincia di Sassari a circa 35 km a sud di Olbia. Dalle immagini diffuse è possibilere un’impressionante nube dinero che si è alzata in cielo. Leggi anche: “Abbiamo trovato Gianfranco, è morto”. A 4 mesi dalla sua scomparsa, la notizia peggiore Il timore di un’esplosione e le condizioni dell’equipaggio Come riportato da La Nuova Sardegna il catamarano è andato completamente distrutto.