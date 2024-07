Parigi 2024 | gare di triathlon a rischio Ipotesi duathlon all’orizzonte?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’organizzazione delledialle Olimpiadi diè severamente a. La federazione internazionale e il Comitato Organizzatore dei Giochi sono alle prese con il “Problema Senna”, riguardante la frazione di nuoto della prova a Cinque Cerchi. A tal proposito – intervistata dai media spagnoli – Olalla Cernuda, la direttrice della comunicazione della World, ha detto: “Se non dovessimo riuscire a svolgere le prove di– con la gara maschile in programma dalle ore 08.00 di lunedì 30 luglio – il Piano B sarebbe quello di pensare al: ovvero ciclismo+corsa”. Poi la portavoce iberica ha aggiunto: “Conosciamo la situazione della Senna, e sappiamo delle criticità del fiume. Non permetteremo a nessuno la costrizione nei confronti dei nostri atleti. La salute e la sicurezza vengono prima di tutto”.