Olimpiadi di Parigi 2024 fioretto individuale | Filippo Macchi è perfetto e conquista la finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio– Ilmaschileazzurro trova la sua medaglia olimpica. Ma il colore lo decideràin. L’Azzurro ha battuto il numero due del torneo a cinque cerchi di scherma, l’americano Itkin, per 15-11 in una semidi grande concentrazione e tenacia. Adesso l’Italia punta al primo gradino.salirà in pedana contro l’atleta di Hong Kong Cheung Ka Long. E’ la settima medaglia italiana ai Giochi. Sarà oro oppure argento? Tra poco, i tifosi lo sapranno. Il match alle 22.10, circa. Le parole di, ai microfoni di Raisport “Non mi rendo conto, è meglio così. Darò tutto. Entrare in pedana e darò tutto quello che mi è rimasto. Non mollerò mai, su niente. Anni e anni di lavoro, bocconi amari buttati, allenamenti faticosi e ora voglio godermi tutto. Voglio godermi tutto”. Foto Bizzi – Federscherma ilfaroonline.