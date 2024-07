Oggi i funerali delle tre vittime del crollo di Scampia urla e pugni sulle bare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024)è il giorno del dolore, del lutto e deitre personedeldi un ballatoio nella Vela Celeste. Circa 300 persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto a Roberto Abbruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35 anni, e Patrizia Della Ragione, 53 anni. Durante isono stati liberati in cielo dei palloncini, ma adesso la popolazione si aspetta risposte concrete dalla politica.di, tuona l’arcivescovo Domenico Battaglia La cerimonia funebre è stata celebrata dall’arcivescovo Domenico Battaglia, che ha definitoil simbolo della periferia non solo di Napoli, ma di tutta l’Italia, a rappresentare la precarietà che purtroppo dilaga nel nostro paese da Nord a Sud.