Nuoto Gregorio Paltrinieri convincente nelle batterie degli 800 sl alle Olimpiadi Ottimo Luca De Tullio Franceschi sottotono

(Di lunedì 29 luglio 2024) Calato il sipario sulla terza giornata didelin corsia di queste2024 di Parigi. Nella “Paris La Defense Arena” abbiamo assistito a un day-3 di heat in cui sono le presenze azzurre non sono mancate, con i nostri portacolori in cerca di riscontri cronometrici all’altezza della situazione per centrare la qualificazionegare della sessione serale. I 400 misti donne non hanno sorriso a Sara. La toscana ha nuotato su tempi molto distanti dai propri migliori e il 4:48.89 (15° tempo) non le ha permesso di entrare in Finale. Un atto conclusivo in cui la naturale favorita è la canadese Summer McIntosh (4:37.25), che dovrà guardarsi ddue statunitensi Emma Weyant (4:36.27) e Katie Grimes (4:37.24). Acqua biancadei 100 dorso femminili con le due statunitensi Katharine Berkoff (57.99) e la primatista del mondo, Regan Smith (58.