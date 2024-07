Nicolò Martinenghi a Casa Italia | L’ho combinata grossa battere il mio idolo non ha prezzo VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “. Una cosa su cui rifletto molto è quella di essere cresciuto con un, con il suo mito in tv e batterlo nell’olimpiade, la gara più importante di tutte. Questo non ha. Ciò che è successo è magico, un pezzo di me che rimarrà nella storia. Fino a quando non ho visto il presidente Malagò non mi ero reso conto, non lo sapevo. Mi ha fatto impressione, credo che contribuire all’sia stato qualcosa di fondamentale.sempre fatto nelle gare che mi hanno avvicinato a questa Olimpiade, vendola pelle ogni volta che entro in acqua“. Queste sono le parole di un emozionato Nicolo, rilasciate pressoall’indomani della medaglia d’oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024.