Molteni | Meloni ricuce lo strappo per la Via dell Seta cinese

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non ha ancora incontrato il capo supremo del colosso, il presidente Xi Jinping, ma la premier italiana Giorgiaha già incassato un notevole successo nel corsoa visita di quattro giorni che la vede impegnata in Cina fino a mercoledì. Ha infatti firmato ieri col primo ministroLi Qiang il memorandum del cosiddetto Partenariato Strategico Globale che verrà attuato fra il 2024 e il 2027 per regolare i rapporti commerciali Italia-Cina con reciproci vantaggi in vari campi. Una “ripartenza” col piede giusto, dopo che l'Italia si era ritirata nel 2023 dal precedente memorandum sulla viaperché ritenuto, in sostanza, squilibrato e invadente. Laha incontrato Li nella sontuosa cornicea Grande Sala del Popolo, sede del Parlamento di Pechino.