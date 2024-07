Ma la gogna moralista non è giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Su questo giornale abbiamo raccontato con molta attenzione la vicenda di Giulia Cecchettin, denunciando con tutta la forza che ci è concessa la strage infinita delle donne, l’orrore dei femminicidi e la cultura di sopraffazione maschilista che ha spinto troppi uomini a uccidere una donna perché incapaci di accettare i successi professionali, la vita, l’alterità, le scelte affettive di una persona che consideravano una proprietà. E continueremo a denunciare per cercare di ricostruire una cultura diversa. Ma non si può tacere lo scandalo e la disumanità di allegare agli atti dell’inchiesta – e quindi renderle pubbliche – le prime conversazioni in carcere fra Filippo Turetta, il killer di Giulia, e i genitori sconvolti. Riportando negli atti conversazioni intime inutili sul piano giudiziario, ma utili solo per dipingere un quadro falsamente moralistico.