LIVE Cocciaretto Bronzetti-Bucsa Sorribes Tormo 1-6 0-1 Olimpiadi 2024 tennis in DIRETTA | le spagnole ricominciano con un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Errore da fondo diper leche incanalano la partita sui binari più congeniali. 40-Apoint per le. 40-40 Doppio fallo sanguinoso di. 40-30 Punto a favore delle iberiche. 40-15 Errore delle. Due chance di game per le azzurre. 30-15 Grande Smash di. 15-15 Un punto a testa in apertura di parziale. AL SERVIZIO! Ora una breve pausa prima del secondo set. 1-6 Passante lungo linea di. Ledominano questo primo parziale. 40-15 Ci sono due set point per le. 30-15 Doppio fallo di. 30-0 Altro punto per le iberiche. 15-0chiude a rete con un bello smash. A servire c’è. 1-5 Si sbloccano le azzurre che conquistano il primo game. Leora servono per il set. A-40 Vantaggio interno.