L’Europa teme l’escalation in Libano | Lasciate subito il Paese Lufthansa sospende i voli Tajani | Al lavoro per incolumità connazionali

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prima l’attacco sulle alture del Golan, occupate da Israele, che ha ucciso 12 bambini drusi e che Tel Aviv ha attribuito ai miliziani di Hezbollah . Poi il raid di Israele sulla cittadina di Shaqra, nel sud del, nel quale sono morte due persone e ne sono state ferite altre tre, tra cui un bambino. Infine, il gruppo militante libanese che inizia a spostare missili a guida precisa per far fronte ad un’eventuale rappresaglia di Israele. Continua a salire la tensione al confine tra Israele e, tanto che molti Paesi europei hanno invitato il loro cittadini a lasciare al più presto ildei Cedri. Prima la Norvegia, poi il Belgio e la Francia, a cui sono seguiti gli annunci dei ministeri degli Esteri di Germania e Italia. Antonioha invitato i circa 3milapresenti in“alla massima prudenza”. “Chi può rientrare in Italia lo faccia.