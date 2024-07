Le sfide future per le università? Saper rispondere al mercato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) È STATO APPENA NOMINATO Dean della Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico della Luiss. Professore ordinario di Diritto penale alla Luiss, Antonio Gullo traccia le linee strategiche e gli obiettivi che perseguirà nel suo mandato. "Nel prossimo triennio – spiega – lavoreremo per rafforzare il posizionamento e la reputazione della Undergraduate School Luiss, che offre i corsi triennali, anche in inglese, di area economica, giuridica, di scienze politiche, di management e AI, oltre al corso a ciclo unico in giurisprudenza. La Undergraduate School è un incubatore di idee che affronta la sfida del cambiamento, tra tradizione e innovazione. Offriamo una solida formazione di base in linea con i migliori standard internazionali, con l’obiettivo di consentire agli studenti di costruire una ’cassetta degli attrezzi’ per proseguire con successo nella formazione e nelle professioni.