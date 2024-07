Le Olimpiadi delle polemiche Giuli | Burinata la Francia ha perso smalto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le. Prima la cerimonia d'apertura flop, poi il caos scatenato dal tasso di inquinamentoacque della Senna. Pare che a Parigi le cose non siano partite senza inciampi e che, anzi, l'evento potesse essere organizzato meglio. Questo, almeno, è quanto si deduce dalle reazioni dell'opinione pubblica alle notizie provenienti dalla. Di questo si è dibattuto nel corso dell'ultima puntata di 4 di sera, il talk-show condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Molti degli ospiti in studio non hanno dubbi: l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci (che per il direttore artistico Thomas Jolly era un simposio con Dioniso) è stata una caduta di stile. Non fa sconti Alessandro: "I francesi hanno fatto un'enorme. L'estetica è importante ed esiste un protocollo per cui la forma diventa sostanziale".