Le migliori gelaterie in città Una passione senza fine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il gelato è uno dei simboli della cultura gastronomica italiana nel mondo. In Toscana ha una lunga tradizione e sono molte lestoriche che ancora oggi producono gelato artigianale. Il segreto per un buon gelato toscano sta nella scelta degli ingredienti: latte fresco, uova, zucchero e frutta di stagione. Alcune delletoscane si trovano a Viareggio. Come il Laboratorio del Gelato, che nel 2017 è stato inserito nella guida del prestigioso Gambero Rosso e rientra tra le 300del Belpaese. I criteri di valutazione degli esperti sono stati diversi tra cui l’utilizzo di prodotti di alta qualità, la stagionalità delle materie prime, le caratteristiche di conservazione, l’asdi coloranti artificiali e additivi oltre, naturalmente, al buon sapore.