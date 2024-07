Le Esequie di San Girolamo di Filippo Lippi tornano al museo dell’Opera del Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prato, 29 luglio 2024 – Sono tornate a casa, neldeldi Prato, ledi Sandipinte daFi. La grande opera, una pala d’altare alta quasi tre metri, era in prestito a Forlì e per cinque mesi è stata una delle principali attrazioni della mostra dedicata ai Preraffaelliti. Questa mattina il dipinto è stato riconsegnato alla Diocesi di Prato e ricollocato nella sala del Rinascimento, che ospita opere del XV-XVI secolo. "Siamo contenti di questo ritorno, ma soprattutto che abbia fatto bella mostra di sé a Forlì, dove ha testimoniato l’importanzadiper i maestri Preraffaelliti”, dice Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani di Prato. Realizzata intorno al 1453, l’opera fu commissionata per ildi Prato dall’anziano proposto Geminiano Inghirami.