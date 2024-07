La judoka è quarta | Con quella persona un giorno prenderò un caffè e le chiederò che problemi ha con me Rabbia Giuffrida | Arbitraggio dubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) No, non si interrompe così una emozione (copyright Veltroni ai tempi della guerra agli spot in mezzo ai film in tv). Oddio, mica è la prima volta che capita. Vado a Campo di Marte per le simboliche battaglie del judo. C’è da tifare per Odette, italiana spettacolare sul tatami, candidata all’oro. E che succede? Succede che nella semifinale categoria 52 kg contro la formidabile kosovara Distria Krasniqi l’arbitro ha dato una curiosa interpretazione delle norme sulla “passività”, punendo l’italiana e mandando avanti l’illustre avversaria (mica una qualsiasi, a Tokyo aveva vinto l’oro nella categoria inferiore). Noi fans di Odette siamo rimasti tutti basiti, da casa il mio amico Marco Manca, che è unpraticante più bravo di Putin, mi ha assicurato che si era consumato uno scandalo a cinque cerchi. Vabbè, pensi tu, ci consoleremo con il bronzo.