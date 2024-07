La foto di questa nuotatrice è stata modificata per veicolare un messaggio transfobico

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 28 luglio 2024 su Facebook èpubblicata ladi una donna con i capelli neri e il costume da bagno arancione, che all’altezza della vulva sembra fare sfoggio della scritta «Not a dude», traducibile in italiano con «Non un uomo». Secondo chi ha condiviso la, si tratterebbe di «unsulla partecipazione di uomini alle gare femminili senza urlarlo». La stessa immagine ècondivisa il 29 luglio dall’ex senatore della Lega Simone Pillon, che l’ha così descritta: «Diverse nuotatrici olimpiche hanno indossato il costume con una scritta posizionata strategicamente a specificare che “Not a dude”, non sono un ragazzo. Belle, brave e ironiche. Apprezzo moltissimo. Di questi tempi andrebbe resa obbligatoria, magari illuminata a led. Voi che dite?» Si tratta di unae utilizzata per diffondere una notizia falsa.