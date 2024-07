Judo Heydarov e Deguchi campioni olimpici nei -73 e -57 kg Argento Gaba Francia ancora senza ori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al termine di una terza giornata che ha riservato diversi colpi di scena e risultati abbastanza sorprendenti nel, sono i numeri 1 del ranking mondiale a trionfare nei -73 kg uomini e -57 kg donne in occasione dei Giochidi Parigi 2024. Purtroppo prosegue il digiuno dell’Italia,alla ricerca della prima medaglia all’Arena Champ de Mars dopo il deludente quinto posto odierno di Manuel Lombardo. Nella -73 kg Hidayatha completato una tripletta magistrale, vincendo nel giro di tre mesi gli Europei, i Mondiali e le Olimpiadi. Il fenomeno azero, al debutto in una rassegna a cinque cerchi, ha rispettato il pronostico della vigilia salendo sul gradino più alto del podio dopo una splendida e lunghissima finale vinta per ippon al Golden Score contro la rivelazione francese Joan-Benjamin