Il Paradiso delle Signore 9 intervista a Danilo D’Agostino | Matteo cercherà di ripulirsi la coscienza L’amore con Maria Puglisi incontrerà degli ostacoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Curiosità alle stelle per la nona stagione de “Il”, l’amatissima soap opera di Raiuno ambientata nell’Atelier milanese. A settembre tornerà nel cast, l’attore che presta il volto aPortelli. Nel finale dell’ottava stagione,avevano confessato l’un l’altra i propri sentimenti e si erano trasferiti poi a Parigi dopo che la stilista aveva ricevuto una prestigiosa offerta di lavoro. Nella nuova stagione peròfarà ritorno a Milano probabilmente per vendicarsi di Umberto Guarnieri. “Il9”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivache ci ha rivelato qualcosa in più sul suo personaggio: “tornerà a Milano perché qui ha il suo lavoro ma anche la madre che ha dovuto affrontare una situazione difficile.