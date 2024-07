Guida TV Sky Cinema e NOW | Five Nights at Freddy' s Lunedi 29 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 (canale 301), viene trasmessoat's. Questo film horror, ispirato alla celebre serie di videogiochi, esplora un universo di fantasmi, traumi irrisolti e misteri inquietanti. Josh Hutcherson e Matthew Lillardno il cast in una trama che promette brividi e tensione. SkyDue HD propone alle 21:15 (canale 302) Colazione da Tiffany Versione Restaurata. L'indimenticabile Audrey Hepburn è protagonista di questa epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards, in cui interpreta una giovane provinciale che cerca di emergere nella società newyorkese. George Peppard affianca Hepburn in questo classico senza tempo.